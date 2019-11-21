شاهد: أحمد أمين يعلن عن مفاجأة لمشاهدي "الفاميليا" (فيديو)

اختتم الفنان أحمد أمين، الموسم الأول من برنامجه "الفاميليا"، والذي يُذاع كل خميس عبر القناة التي تحمل نفس الاسم على "اليوتيوب"، بالحلقة الرابعة المُذاعة اليوم.





كشف "أمين" في بداية الحلقة، أن حلقة اليوم هي الأخيرة في الموسم الأول، الذي اقتصر على العلاقة بين الأبناء والآباء، ولكن البرنامج سيستمر بأفراد مختلفين من الأسرة كالأجداد، والأزواج وغيرهم.





ناقش "أمين" خلال الحلقة الرابعة من "الفاميليا" موضوع "طرق التعبير عن الحب للأبناء".

في نهاية الحلقة غنى "أمين" مع الأطفال وآبائهم أغنية جديدة كالمعتاد في كل حلقة.





الجدير بالذكر أن "الفاميليا" هو تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، يعود بها أحمد أمين إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام حوالي ٤ أعوام، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب منهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.