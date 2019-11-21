رئيس "ماعت": طالبت بالحد من عقوبة الإعدام في 2007 فهاجمني الإخوان.. والأن يطالبون بإلغائها

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة قامت بإنشاء تحالف مصري لمناهضة عقوبة الاعدام في عام 2007، وعندما طالب بالحد من عقوبة الإعدام قامت جماعة الإخوان والأصوليين في مصر باتهامه بأنه من المفسدين في الأرض، وطالبوا بتطبيق حد الحرابة عليه، واليوم يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام.



وتابع "عقيل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المجتمع الدولي لديه ثقافات مغايرة للمجتمع المصري، ويطلبون بإلغاء عقوبة الإعدام من أجل تطبيق مبدأ "الحق في الحياة"، ولديه ثقافة لزواج المثلين، والمجتمع المصري لا يمكن أن يقبل هذا الأمر.



وأشار إلى أن أحد البعثات في المجلس الدولي لحقوق اإانسان، اتهمت القضاء في مصر بأنه مسيس، ولذلك تصدر بعض الأحكام بالإعدام، معقبًا: "المجتمع الدولي مش فاهم، ومحتاج حد يفهمه".

