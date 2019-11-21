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عكاشة: أوروبا وأمريكا كانوا يرون السادات نبي السلام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:53 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جميع وسائل الإعلام التي قامت بعمل استقصائي في حادث تفجير برجي التجارة العالمية أكدت ضلوع جهة ما، كاشفا أن أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري مجرد أدوات تم استخدامها لتنفيذ مخطط برجي التجارة في أمريكا.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الظواهري أحد الشخصيات المتهمة في عملية اغتيال السادات، منوها بأن أوروبا وأمريكا كانوا يرون السادات نبي السلام، فأصبح عالقا في الأفكار.

ونوه الإعلامي توفيق عكاشة، بأن أسامة بن لادن قاسم مشترك بين اغتيال الرئيس الراحل السادات، ووضرب برجي التجارة العالمية، حيث أن العمليتين ساهموا في الإساءة لصورة ومفهوم الدين الإسلامي..
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