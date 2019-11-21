سلسلة تحذيرات للهلال قبل مواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا



وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.



وقال عبدالعزيز الزلال في تصريحات إذاعية: "إذا اعتمد الهلال على الهدف الذي سجله في مباراة الذهاب، فهذا لن يبشر بشئ إيجابي، لأن الهلال لا يستطيع ﻻن يحافظ على شباكه نظيفًا".



وتابع: "الهلال يتميز بالشق الهجومي، وبإمكانه التسجيل في أي وقت، ولكن الخطورة تكمن في سهولة التسجيل في مرماه".



وأضاف: "الهلال هو من حمل اسم الأندية السعودية، في البطولة الآسيوية، آخر 8 سنوات ووصل فيها للنهائي 3 مرات".



يذكر أن اللقب الآسيوي قد غاب عن الزعيم منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 8 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.



فيما فاز أوراوا بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال، بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية لنسخة 2017.



ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، عن المباراة المرتقبة بين فريق الهلال السعودي، وأوراوا ريد الياباني، المقرر اقامتها ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.