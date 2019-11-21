أيمن عقيل: الاختفاء القسرى أكذوبة اخترعتها الجماعة الإرهابية (فيديو)

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن التوصيات التي قدمتها الدول في المجلس الدولي لحقوق الانسان، لا تخرج عن كونها توصيات، لافتَا إلى أن مصر ستنظر في هذه التوصيات، وستحدد التوصيات التي من الممكن أن توافق عليها، والتوصيات التي ترفضها، وهذا الأمر حق لمصر.



وأضاف "عقيل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التوصيات التي تقبلها الدولة تعتبر التزامات أدبية، ويجب على الدولة أن تحترمها، في اطار العمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.



وتابع أن مصر استطاعت في مجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف، أن تثبت بالدليل أن الاختفاء القسري في مصر أكذوبة تستخدم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية للتشهير بمصر.

