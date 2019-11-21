"الأصفر والأحمر والبرتقالي" ألوان فساتين صارخة شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

في حفل ضخم حضره نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، أقيم مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 على التوالي، والتي بدأت في العشرين من شهر نوفمبر، وتستمر حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.





شهد هذا الحفل الضخم.حضور كم هائل من نجوم ونجمات الفن المصري والعربي منهم يسرا، جمال سليمان، ولبلبة، نجلاء بدر،حلا شيحة، إلهام شاهين، ياسمين رئيس، غادة إبراهيم، حنان مطاوع، حسن الرداد، هنا زاهد، احمد فهمي وزوجته،شيكو، خالد انور، سلمي ابو ضيف، خالد الصاوي وزوجته، تارا عماد، نور اللبنانية، حمد داوود وعلاء رشدي، احمد فهمي وزوجته،امينة خليل، احمد حلمي ومني، دره، شريف سلامة وداليا مصطفى، احمد حاتم، روجينا وأشرف زكي، هند صبري، منة شلبي، نادية الجندي، إيمي سالم، مني عبدالغني .



ومن المعروف أنه في مثل هذه الاحتفالات الفنية والمهرجانات الكبرى تبدأ كل نحمة بتخضير إطلالة مميزة، فمنهم من يسعى لإرتداء تصميم لمصمم أزياء شهير، ومن منهم من يختار البساطة، ومنهم من يهتم بأن يكون التصميم غريب ليلفت الانتباه، ومنهم من يحرص على اختيار لون مميز يأخذ الأنظار وتلتقطه عدسات المصورين الباباراتزي.



ويرصد الفجر الفني في هذا التقرير أبرز وأغرب الألوان التي قامت النجمات بالظهور من خلالها على السجادة الحمراء:



إنجي أبو زيد



حضرت الفنانة إنجي أبو زيد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واختارت أن تظهر بفستان باللون البرتقالي، مما لفت الأنظار لها بشكل كبير.



تميز فستانها بتصميم جميل، حيث انه مصنوع من الشيفون والجزء الأسفل من تصميمه على شكل ورود بارزة، وجاء مكياجها خفيف وبسيط، وتصفيف الشعر للخلف، حتى يبرز ملامحها ويبرز تصميم الفستان



نور اللبنانية



اختارت النجمة نور إطلالة مميزة، أبهرت بها الحضور، وعدسات المصورين من حولها، حيث اختارت اللون الأحمر لظهور إطلالتها، وجاءت تصميم الفستان بسيط وشيك.



اهتمت الفنانة نور بوضع ماكياج هادئ وبسيط وتصفيف الشعر ض اعتمدت أن يكون ناعم ومتطاير.



هبه مجدي



تميزت الفنانة هبة مجدي مساء أمس بالظهور بإطلالة ساحرة، خطفت قلوب الحضور بهدوء وجمال طلتها، حيث ارتدت فستان أصفر اللون مصنوع من الشيفون.



ووضعت ماكياج هادئ وبسيط أبرز براءة وجهها، كما اهتمت بتصفيف شعر مميز ومختلف، مما جعلها من أجمل الإطلالات من بين الفنانات اللاتي حضرن حفل الافتتاح.



حنان مطاوع



تألقت الفنانة حنان مطاوع بالظهور على السجادة الحمراء مساء أمس بفستان أحمر محتشم التصميم، مصنوع من خامة الستان المميزة، كما اهتمت بوضع مكياج بسيط وهادئ كعادتها، وصففت الشعر ناعم ومنسدل للوراء.



أسماء جلال



حرصت الفنانة الشابة أسماء جلال أيضاً علي الحضور بإطلالة مميزة ومختلفة حيث حضرت مرتدية فستان أصفر اللون، وذو تصميم مختلف، حيث أنه فستان طويل ومنفوش، وبه تطريز رمادي اللون، كما وضعت ماكياج بسيط أظهر هدوء ملامحها المميزة.



رانيا منصور



ظهرت الفنانة الشابة رانيا منصور بإطلالة مميزة، حيث اختارت فستان برتقالي اللون، مما جعلها محط أنظار الكاميرات الصحفية والتليفزيونية.



حيث ارتدت فستان ذو تصميم مميز، فهو طويل ومنفوش، ووضعت ماكياج بسيط وهادئ، وتصفيف الشعر للوراء مما زاد جمالها .



أسماء أبو اليزيد



اختارت النجمة أسماء أبو اليزيد إطلالة مميزة أثناء صعودها على خشبة المسرح لتقديم فقرة غناء استعراضية قبل تكريم النجوم المكرمين أثناء فعاليات حفل الافتتاح.



حدث اختارت أن يكون اللون الأحمر عنواناٱ لها وهي تشدو بصوتها، الفستان ذو تصميم أنيق وهادئ، مصنوع من خامة الستان، وطويل أبرز ملامحها السمراء الحميلة، كما صففت شعرها على طريقة الكيرلي.

