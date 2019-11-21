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محمد الشرنوبي يشكر صاحبة السعادة على تقديمه للجمهور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:33 م
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محمد الشرنوبي وإسعاد يونس
محمد الشرنوبي وإسعاد يونس
الفجر الفني
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تقدم المطرب والفنان محمد الشرنوبي، لصاحبة السعادة الفنانة والأعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على تقديمها له في برنامج صاحبة السعادة، و البرنامج النافذة الذى ظهر من خلاله محمد الشرنوبي.



وأضاف "الشرنوبي" أن إسعاد يونس هي من أعطته الفرصة للظهور من خلالها كمطرب وأن البرنامج هو من غير مسيرة حياته.


الجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يقوم الأن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوي والذي سيعرض قريباً.

مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية 

عبر الفنان محمد الشرنوبي، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية.

ونشر "الشرنوبي"، مجموعة من الصور له خلال حفلته بمهرجان الموسيقي العربية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الشرنوبي"، على الصور قائلًا:"اتشرفت أن أكون جزء من مهرجان الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية وفرحت جدًا بوجودي معاكم في اليوم ده".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان محمد الشرنوبي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "الحفل ناجح جدًا وكسر الدنيا كالعادة واكثر يا فنان" وأضاف آخر "انت صوتك جبر خاطر ما شاء فعل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"من نجاح لنجاح يارب".


فيلم الممر


يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، فيلم "الممر"، الذي تدور أحداثه في إطار حرب أكتوبر، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد عز، وأحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.
محمد الشرنوبي يشكر صاحبة السعادة على تقديمه للجمهور
محمد الشرنوبي يشكر صاحبة السعادة على تقديمه للجمهور
محمد الشرنوبي يشكر صاحبة السعادة على تقديمه للجمهور
محمد الشرنوبي يشكر صاحبة السعادة على تقديمه للجمهور
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الكلمات المفتاحية

الشرنوبي إسعاد يونس

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