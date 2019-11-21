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"بتحكي أسرار البيت".. سيدة تنهي حياة ابنة زوجها ببولاق الدكرور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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طفلة ـ ارشيفية
طفلة ـ ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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انهت سيدة حياة ابنة زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، بعد أن انهالت عليها بالضرب لمحاولة عقابها، حتي اسقطتها قتيلة، بعد أن اصطدمت رأسها في الحائط، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة طفلة 6 سنوات داخل شقة سكنية محل سكنها، بنطاق القسم.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال الجيران، قرروا بأن زوجة ابيها من تسببت في قتلها اثناء معاقبتها، واصطدام رأسها في الحائط.

وتمكنت القوات من القبض على زوجة أبيها 32 سنة، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافت انها تزوجت من والد الطفلة منذ حوالي 6 اشهر، وان الطفلة كانت تحكي كل أسرار المنزل إلي الجيران، حتي قررت معاقبتها، وأثناء عقابها ارتطمت رأسها بالحائط وفارقت الحياة، دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

سيدة بولاق الدكرور الجيران ابنة زوجها أسرار المنزل

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