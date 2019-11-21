Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو يأمر توتنهام بضم نجم منتخب الجزائر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:37 م
Advertisements
الجزائر
الجزائر
أحمد عصام
Advertisements


بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التحدث مع إدارة الفريق من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين في الشتاء القادم لتدعيم السبيرز هذا الموسم.

مورينيو يريد تدعيم الفريق بخمسة لاعبين :-

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "الميرور"، أن مورينيو حدد بعض الأسماء لجلبهم في الشتاء، وأيضاً حسم المراكز الذي يحتاج السبيرز لتدعيمها لتحقيق أهداف الفريق هذا الموسم بعد رحيل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق السابق.

سبب رحيل بوتشيتينو عن توتنهام هوتسبير :-

وكان قد أعلن مسئولو فريق توتنهام هوتسبير عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق هذا الموسم في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتلقي الهزيمة الثقيلة من فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2 في دور المجموعات من البطولة الأوروبية.

مورينيو يحسم اسماء الصفقات الجديدة :-

وطلب مورينيو التعاقد مع النجم الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر والتي نجح منتخب الجزائر في حصدها للمرة الثانية بتاريخه خلال البطولة.

وأيضاً يرغب المدرب البرتغالي في تدعيم خط الدفاع باللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، وأيضا ضم ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام يونايتد، ويريد أيضاً التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لتدعيم خط الهجوم.

ويسعى جوزيه مورينيو لتحقيق بداية جيدة مع فريق توتنهام عندما يلتقي ضد فريق وست هام يوم السبت المقبل في لندن بإطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، وتعد هذة هي البداية من الاسوء في تاريخ النادي.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status