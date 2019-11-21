مورينيو يأمر توتنهام بضم نجم منتخب الجزائر









بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التحدث مع إدارة الفريق من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين في الشتاء القادم لتدعيم السبيرز هذا الموسم.





مورينيو يريد تدعيم الفريق بخمسة لاعبين :-





وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "الميرور"، أن مورينيو حدد بعض الأسماء لجلبهم في الشتاء، وأيضاً حسم المراكز الذي يحتاج السبيرز لتدعيمها لتحقيق أهداف الفريق هذا الموسم بعد رحيل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق السابق.





سبب رحيل بوتشيتينو عن توتنهام هوتسبير :-





وكان قد أعلن مسئولو فريق توتنهام هوتسبير عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق هذا الموسم في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتلقي الهزيمة الثقيلة من فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2 في دور المجموعات من البطولة الأوروبية.





مورينيو يحسم اسماء الصفقات الجديدة :-





وطلب مورينيو التعاقد مع النجم الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر والتي نجح منتخب الجزائر في حصدها للمرة الثانية بتاريخه خلال البطولة.





وأيضاً يرغب المدرب البرتغالي في تدعيم خط الدفاع باللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، وأيضا ضم ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام يونايتد، ويريد أيضاً التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لتدعيم خط الهجوم.





ويسعى جوزيه مورينيو لتحقيق بداية جيدة مع فريق توتنهام عندما يلتقي ضد فريق وست هام يوم السبت المقبل في لندن بإطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي :-





ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، وتعد هذة هي البداية من الاسوء في تاريخ النادي.