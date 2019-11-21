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العراق: متظاهرون يحاولون اقتحام جامعة العين في محافظة ذي قار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قتل 7 متظاهرين عراقيين، وأصيب العشرات، مساء الخميس، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار في بغداد.

وحاول المتظاهرين اقتحام جامعة العين في محافظة ذي قار جنوب العراق، بسبب تبعيتها لحزب الدعوة.

كانت وحدات من الجيش العراقي انتشرت صباح الخميس، قرب المدارس في شوارع العاصمة بغداد، في محاولة لمنع طلاب المدارس من المشاركة في المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين تقريبا.

 

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على أثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية.

 

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من ٥٠ يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

 

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

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الكلمات المفتاحية

محافظة ذي قار جامعة العين المتظاهرين العراق اقتحام

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