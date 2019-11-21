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محمد رمضان لجمهوره بموسم الرياض :"لكل مهنة مدير وفي مهمتنا دى انتم المدير بتاعي"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفله المقام حاليًا بالسعودية، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض، بغنائه العديد من أغانيه القديمة والجديدة منها :"السلطان"،"ماني"، "زلزال"، "بابا"، "نمبر وان"، "فيرس"، "قلب الأسد"، "الملك".

ثم وجه رمضان كلمة إلى محبيه أعرب فيها عن سعادته بالتواجد معهم، وعن احساسه بالحب النابع منهم، حيث قال لهم :"انتوا الدينامو بتاعي والله، انتوا تقدوا تصنعوا المستحيل، وبقولها ولسة هقولها بحبكم اكتر، ولكل مهنة في مدير، احنا كمان في مهنتنا عندنا مدير، المدير ده اللى هو انتوا، انتوا اللى بتراقبوا وبتخصموا وبترفدوا أى نجم، ثقة في الله نجاح".




موسم الرياض الترفيهي

وفي سياق مختلف،بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم:عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض محمد رمضان

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