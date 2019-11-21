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بركات إبراهيم يرحل عن تدريب طهطا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قدم بركات ابراهيم المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى طهطا الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استقالته من تدريب الفريق مساء اليوم .

وعلم الفجر الرياضى بقيام المدير الفنى لطهطا بالاستقالة وإبلاغ مجلس إدارة النادى وذلك عقب الخسارة الأخيرة أمام تليفونات بنى سويف بثلاثية نظيفة وتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثالثة بالمركز الحادى عشر .

فيما لم يعلن مجلس إدارة طهطا القرار النهائى حول الموافقة على الاستقالة أو بقاء الجهاز الفنى للفريق أو إجراء أى تغييرات بصفوف الجهاز الفنى المعاون حتى الآن .

وتمثلت نتائج طهطا هذا الموسم فى التعامل امام بترول اسيوط بهدفين نظيفين ثم تعادل أمام الإعلاميين بنتيجة 1/1 وتعادل أمام ديروط 2/2 على ملعب ديروط وأمام الفيوم تعادل سلبيا على ملعب طهطا ثم الخسارة أمام تليفونات بنى سويف بثلاثية نظيفة .

و ببطولة كأس مصر نجح طهطا فى تحقيق الفوز على ناصر الفكريه ثلاثيه نظيفه على ملعب طهطا ثم الخسارة أمام الإعلاميين بهدف نظيف في الدقيقه 93 .

وكان يقود طهطا جهاز فنى مكون من بركات إبراهيم مديرا فنيا واسامه البلم مدربا عاما وعلى فتحي مدربا مساعدا وعادل حسين مدير الكره وحسن الفوي إداري الفريق ورضوان بل مدرب حراس المرمى.
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