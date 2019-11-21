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"مشروعك" و"البيت المنتج".. أقوى المشروعات التنموية في سيناء لخدمة المواطنين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:33 م
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سيناء
سيناء
كريم وزيري
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تم تنفيذ ١٦٤ مشروعًا بتمويل قدره ٦ ملايين و٨٢٨ ألفا و٤٠٠ جنيه حتى الآن، ضمن برنامج مشروعك في سيناء والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، لاستثمار طاقات الشباب الخريجين، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

وتعمل محافظة شمال سيناء حاليا على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة لتشجيع الإنتاج والقطاع الخاص والتي تلفي رعاية كاملة من أجل وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة الي جانب عقد برامج تدريب الفئات المستهدفة، والعمل على تشجيع الأسر بإقامة مشروعات متناهية الصغر، إلى جانب القروض الممنوحة لهم ستكون في صورة وسائل للإنتاج بعد اعتماد المشروع وعمل دراسة جدوى طبقا لمهارة الشخص.

وتم تمويل المشروعات، التي تقدم بها الشباب في “مشروعك” الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية، وذلك بمبالغ تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيه لكل مشروع حسب حجمه، علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات ومن بين المشروعات المنفذة؛ مشروعات منزلية ومشروعات بقالة ومطاعم وورش نجارة وحدادة وزيوت وشحومات وإصلاح ومخابز وورش ومعارض وقطع غيار ومشروعات متنوعة ومحلات لبيع الحلوى ومواد البناء والحبوب والأعلاف والدواجن والمنظفات والأحذية وأدوات السباكة وقطع غيار التوك توك ومحلات تنجيد وملابس وتريكو ومخابز وأفران وسوبر ماركت وكافتيريا وصالون حلاقة وكهرباء وأحذية وأدوات منزلية وعطور وترزي وتجارة أسماك وغيرها.

وتم التنسيق مع 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقرات لها منها 3 مقرات في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقران آخران في بئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد لتمويل المشروعات المقدمة.

كما تضمن محافظة شمال سيناء مشروعات البيت المنتج وتتضمن شروط المشروع أن يكون المتقدم للمشروع غير موظف، وألا تكون السن أقل من ٢٠ عامًا ولا أكثر من ٥٥ عامًا، ولابد من وجود ضامن للمتقدم للمشروع وأن يكون الضامن موظفًا، وفي حالة الحصول على المبلغ المحدد لمشروع البيت المنتج ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع في فترة أقصاها شهر من تاريخ استلام المبلغ سيطبق على المتقدم للمشروع الفائدة البنكية.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات متناهية الصغر فروع للبنوك سيناء برنامج مشروعك التنمية المحلية البيت المنتج

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