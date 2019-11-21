موعد انطلاق مسابقة "فورمولا إي" في السعودية





تقام منافسات بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي"، غدا الجمعة، في مدينة الدرعية السعودية، للمرة الثانية، بالجولة الافتتاحية للموسم الحالي لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية.



وينظم الاتحاد الدولي للسيارات البطولة ضمن فعاليات موسم مدينة الدرعية الذي يبدأ بسباق فورمولا إي.



ويعد سباق لفورمولا إي من أنواع سباقات السيارات التي يشارك فيها فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.



وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية في بيان له اليوم الخميس، "أثق بأن يشهد سباق فورمولا إي الدرعية تألق لافت نظرا للنجاحات التي حصدها في العام الماضي".



وأضاف: "أثبتنا العام الماضي للعالم بأسره أننا بإمكاننا استضافة المنافسات الرياضية العالمية؛ وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزا، فقد عملنا بجد على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة".



فيما عبر السائق الفرنسي جان إريك فيرن المتوج مرتين ببطولة العالم، عن سعادته بالمشاركة في السباق؛ قائلا: "فخور بمشاركتي في هذا السباق، وأسعى إلى كتابة التاريخ في عالم سباقات السيارات من خلال إضافة اللقب الثالث إلى سجلي".



ويشارك فيرن في السباق إلى جانب؛ السائق الألماني ماكس جونثر من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت"، الذي سجل أسرع وقت ضمن جولة اختبارات ما قبل الموسم بمدينة بلنسية.



ومن المقرر أن تنطلق المسابقة بدورتين تدريبيتين واحدة منهما مدتها 45 دقيقة، والأخرى مدتها 30 دقيقة.



ويمنح لكل سائق سيارتين قدرتهم 200 كيلوواط (270 حصان) من الطاقة للمشاركة في السباق، ثم يقسم السائقين إلى خمس مجموعات.



ويبدأ السباق الذي يستغرق نحو 50 دقيقة؛ ليتم تحديد مراكز السائقون الخمسة الأسرع، في لعبة Super Pole ، واختيار المراكز الخمسة الأولى في الشبكة.

