Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صبحي حارس المنتخب الأولمبي لـ "الفجر الرياضي" :حلمنا تحقق بالصعود للأولمبياد.. وأسعي للمشاركة مع الزمالك

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:14 م
Advertisements
محمد صبحي
محمد صبحي
محمد جمال
Advertisements

أكد محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك، عن جاهزية منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة بمصر.

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب كوت ديفوار الأولمبي غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى نهائي البطولة بعدما تأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020.

وقال حارس منتخب مصر الأولمبي لـ "الفجر الرياضي" :"الحمدلله حلمنا تحقق بالوصول للأولمبياد وأشكر جماهير مصر التى وقفت بجانبنا طول البطولة وفى ضهرنا كل المباريات، وأشكر الجهاز الفني الذى يدعمنا واللاعبين الرجالة والحمدلله عملنا اللى علينا والجماهير شعرت بذلك طوال المباريات لذلك كانت تدعمنا، حتى إذا كان المنتخب لم يفوز خلال مباراة جنوب إفريقيا الأخيرة كانت الجماهير لم تشعر بالزعل لأنها تري ما نفعله ونسعي للفوز دائمًا وكنا نعطى طوال المباريات مليون ٪ وليس 100% ".

وعن مباراة نصف نهائي البطولة أمام جنوب إفريقيا والفوز بثلاثية خلال الشوط الثاني قال صبحي :" كان كل ما يدور في عقلنا طوال مباراة جنوب إفريقيا هو دعم جماهيرنا وأيضا أهلنا الذى بالطبع يفتخروا بنا الأن، فى كل بيت للاعب مننا لذلك تحدثنا سويا كلاعبين إن الجماهير لابد أن نسعدها وأيضا نسعد أهالينا ".

وعن طموحه بعد المشاركة أساسيا طوال مباريات مصر بالبطولة قال حارس الزمالك :" طموحى بالطبع إنى ألعب فى بطولة الدوري من أجل المشاركة بالأولمبياد وأنا سأسعي لذلك ".

وعن نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام ساحل العاج قال حارس الفراعنة :" مباراة هامة وقوية وسنفعل ما علينا ولابد أن نختم البطولة بشكل جيد ونحقق البطولة ".

وعن دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قال :" الوزير دائما معنا ويساندنا أشكره جدا وأشكر السيد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، دائما معنا ويساندنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كأس الأمم مصر وساحل العاج مصر ضد كوت ديفوار مصر الاولمبي محمد صبحي الزمالك

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

منذ أقل من ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status