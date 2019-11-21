تعليق توفيق عكاشة على خلع صابرين للحجاب





وتابع عكاشة خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "أنتم عينتم أنفسكم أوصياء على الناس ليه"، معتبرا أن مثل تلك الحالة تعتبر تدعيما للإسلام السياسي.



يذكر أن الفنانة صابرين كانت قد نشرت مؤخرًا صورة لها بالشعر الأصفر، وذلك على موقع إنستجرام، وهو ما قوبل بموجه نقد.





علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الضجة التي أثيرت بسبب خلع الفنانة صابرين للحجاب، قائلا: "أنتم مال أهاليكم.. ما اللي يلبس حجاب يلبس، واللي يخلعه يخلعه".