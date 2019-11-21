مصطفى بكري: أمريكا لا تريد ان يكون لمصر قرار مستقل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أمريكا لا تريد أن تتخلى عن أوهام السيطرة على لعالم، وتحديد سياسات الدول طبقًا لأجندتها الخاصة، لافتَا إلى أن واشنطن خلال الأيام الماضية أظهرت وجهها القبيح، فعندما علمت بأن القاهرة ستقوم بشراء صفقة طائرات سوخوي من روسيا، لم يعجبها الأمر.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أمريكا لا تريد أن يكون لمصر قرار مستقل، وقامت بتهديد القاهرة بتوقيع عقوبات عليها، إذا استمرت في اجراءات الحصول على هذه الصفقة، معقبًا: "مصر لن تقبل الإملاءات من أحد".



ولفت إلى أن التهديدات الأمريكية تحدي جديد يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، معقبًا: "الحرب مش سهلة والمعارك من كل اتجاه، ولكن لدينا ثقة من القيادة السياسية، والجيش المصري العظيم، الشعب المصري عمره ما هينكسر".



