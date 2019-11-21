بعد نيمار.. صراع شرس بين برشلونة وريال مدريد على نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا "رحيم ستيرلنج" خلال الفترة المقبلة.





ريال مدريد وبرشلونة في صراع من أجل ضم ستيرلنج

وأفادت شبكة le10Sports الفرنسية أن عملاقي الليجا يريدان التوقيع مع ستيرلنج في الفترة القادمة، على أن يتم الإنتقال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ستيرلنج يرفض تمديد تعاقده

وأضافت الشبكة الفرنسية أن رحيم ستيرلنج يرفض تمديد تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينتهي في صيف 2023، وذلك في ظل إهتمام الغريمان التقليديان بضمه.





ورغم إهتمام النادي الملكي والنادي الكتالوني، فإن إدارة مانشستر سيتي ستحاول الإبقاء على اللاعب بكل الطرق الممكنة، لا سيما وأنه أحد أهم عناصر كتيبة بيب جوارديولا، بحسب التقارير.





مسلسل نيمار

ومن المتوقع تكرار مسلسل نيمار مع ستيرلنج، حيث تصارع القطبين الكبيرين على ضم مهاجم باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، دون النجاح في ضمه.





وأضافت الشبكة أن الصفقة لن تقل عن 200 مليون يورو لضم الدولي الإنجليزي.





ويستعد ريال مدريد وبرشلونة لمباريات الإسبوع 14 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل بمواجهتي ريال سوسيداد وليجانيس على الترتيب.