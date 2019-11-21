Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان لجماهيره بالرياض :"أنتوا النعمة العظيمة من رب العالمين"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفله في موسم الرياض، وافتتح الحفل بدخوله على أنغام اغنية"نمبر وان"، ثم قام بغناء بأغنية "أقوى كارت في مصر"، ثم "زلزال"،ثم قام بتغيير ملابسه، ثم قام بغناء "السلطان"، ودخل على المسرح وهو جالس على كرسي الملك، ويحمله مجموعه من مساعديه، وعندما انتهى من الغناء وجه كلمه إلى محبيه قال فيها :"انتوا النعمة العظيمة من رب العالمين، مبسوط إن قدرت اجمع اكبر كم ممكن عشان اقولهم انى بحبهم، ويارب انتوا كمان تكونوا بتحبني". 

ثم تعالت أصوات محبيه لإظهار حبهم له، ثم قام بغناء أغنية "مافيا"، وعندما انتهى من الغناء قام بتغيير ملابسه، ثم قام بغناء أغنية "فيرس "، ودخل إلى المسرح وهو مستقل سيارة، وفور انتهائه من الأغنية قام بتغيير ملابسه، وعند غنائه اغنية" البرنس "دخل المسرح ب" موتوسيكل "، وفور انتهائه من الغناء مازح محبيه قائلاً:"ثقة في الله نجاح، وطالبهم بقول هذه الكلمات من قلبهم، لأنها هى" الباسورد"، ثم اخذ استراحة، قائلاً:" اقوي حفلة لسه مبدأتش".

موسم الرياض الترفيهي

وفي سياق مختلف،بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم:عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .



مشاركة محمد رمضان في رمضان 2020

يُشار أن رمضان يُجرى حاليًا تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر.
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 12 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status