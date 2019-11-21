محمد رمضان لجماهيره بالرياض :"أنتوا النعمة العظيمة من رب العالمين"



ثم تعالت أصوات محبيه لإظهار حبهم له، ثم قام بغناء أغنية "مافيا"، وعندما انتهى من الغناء قام بتغيير ملابسه، ثم قام بغناء أغنية "فيرس "، ودخل إلى المسرح وهو مستقل سيارة، وفور انتهائه من الأغنية قام بتغيير ملابسه، وعند غنائه اغنية" البرنس "دخل المسرح ب" موتوسيكل "، وفور انتهائه من الغناء مازح محبيه قائلاً:"ثقة في الله نجاح، وطالبهم بقول هذه الكلمات من قلبهم، لأنها هى" الباسورد"، ثم اخذ استراحة، قائلاً:" اقوي حفلة لسه مبدأتش".



موسم الرياض الترفيهي



وفي سياق مختلف،بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم:عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .







مشاركة محمد رمضان في رمضان 2020



يُشار أن رمضان يُجرى حاليًا تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر.

أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفله في موسم الرياض، وافتتح الحفل بدخوله على أنغام اغنية"نمبر وان"، ثم قام بغناء بأغنية "أقوى كارت في مصر"، ثم "زلزال"،ثم قام بتغيير ملابسه، ثم قام بغناء "السلطان"، ودخل على المسرح وهو جالس على كرسي الملك، ويحمله مجموعه من مساعديه، وعندما انتهى من الغناء وجه كلمه إلى محبيه قال فيها :"انتوا النعمة العظيمة من رب العالمين، مبسوط إن قدرت اجمع اكبر كم ممكن عشان اقولهم انى بحبهم، ويارب انتوا كمان تكونوا بتحبني".