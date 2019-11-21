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"راجعين يا هوا".. هكذا هنأ المعجبين فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:56 م
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فيروز
فيروز
عمر أحمد
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ولدت في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1935، إيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، في مدينة جبل الأرز في لبنان، نشأت في حي زقاق البلاط في بيروت، والدها هو وديع حداد كان يعمل في مجال الطباعة، درست فيروز في مدرسة القديس جوزيف ببيروت، ثم نقلها والدها إلى مدرسة عامة خلال الحرب العالمية الثانية، ترعرعت فيروز منذ صغرها على سماع اغاني أسمهان وليلى مراد، فكانت كثيرًا ما تغني لهم وتأثرت جدًا بفنهم وأغانيهم. 

اسم فيروز الحقيقي

اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد، بدأت الغناء وهي في عمر السادسة تقريبًا في عام 1940م، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية. 

وعندما قابلها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيروز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة فذة ومستقبلًا كبيرًا، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي والشرق الأوسط والعديد من دول العالم، فيروز من أقدم فناني العالم المستمرين إلى حد اليوم، ومن أفضل الأصوات العربية ومن أعظم مطربي العالم، ونالت جوائز وأوسمة عالمية.

تاريخ فيروز الفني

نجاح فيروز الممتد لعشرات السنين ما هو الا إثبات برقيها وتنوعها في إختيار اغانيها الخاصة، قدمت فيروز كل الألوان الفنية المختلفة، وتضم مكتبتها أكثر من 800 أغنية و3 أفلام و400 ألبوم غنائي و15 مسرحية غنائية كتبها لها الأخوين الرحباني مخصوصًا لها، ونتعاملت مع صفوة الملحنين أمثال: فيلمون و محمد عبدالوهاب والياس رحباني ومحمد محسن وزكي ناصيف.

هكذا هنأ المعجبين فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها

ولم ينسى رواد مواقع التواصل الإجتماعي تهنئة فيروز بعيد ميلادها، تعبيرًا منهم بحبهم لها، فمنهم من قام ببث فيديوهات يغني أغانيها، واخر يقوم برسمها وتهنئتها.
"راجعين يا هوا".. هكذا هنأ المعجبين فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها
"راجعين يا هوا".. هكذا هنأ المعجبين فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها
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