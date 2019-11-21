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تموين الدقهلية يضبط 39 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:59 م
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محمد كشك
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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن مديرية التموين قامت بالتحفظ على 39 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببني عبيد قام أحد المخابز بتجميعها بغرض البيع في السوق السوداء والتصرف في حصة الدقيق بما يخالف القانون.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.
ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على المرور على عدد من المخابز بمركز بني عبيد،وتم تحرير محضر لمخبز لتجميع عدد 39 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بغرض بيعها في السوق السوداء
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