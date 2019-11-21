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الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:59 م
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الاطفال
الاطفال
حسام زيدان
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حرص بعض السائحين بالمتحف المصري بالتحرير اليوم على التقاط الصور للأطفال في الأزياء المصرية عبر العصور، حيث ارتدى الأطفال أزياء مصرية قديمة، وأزياء مصرية من العصر الإسلامي، وكذلك أزياء من العصر الحديث. 

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي شارك بها وزيري الأثار والتضامن الاجتماعي والسفير الإيطالي صباح اليوم في المتحف المصري بالتحرير، باليوم العالمي للطفل، بحضور قيادات وزارة الأثار والسفارة الإيطالية.

وشارك في الاحتفال اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي، وأطفال المدارس المصرية حيث أقامت وزارة الاثار بالتعاون مع السفارة الإيطالية مسار تعليمي للأطفال بحديقة المتحف، وتأتي الاحتفالية في إطار إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر، والتعاون بين مصر وإيطاليا لعمل هذه المبادرة لتبادل الخبرات من أجل إثراء الوعي الثقافي والأثري للنشئ الصغير والأجيال القادمة، كما تسلط الضوء علي حرص مصر متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والعناية الكبيرين لتثقيف الأطفال والنشء بنشر ورفع التوعية الأثرية والثقافية لديهم عن التراث الحضاري وآثار وطنهم، ودليل على ذلك تعاون الوزارة مع مختلف البعثات الأثرية الأجنبية في مشروعات تعليمية للأجيال القادمة.

وتشارك في هذا الاهتمام اليوم البعثات الأثرية الإيطالية ليس فقط لأهمية نشر الثقافة عن التاريخ ودوره في تكوين وترسيخ المبادئ الإنسانية لدى النشئ ولكن أيضا إيمانا بأنه كلما زاد الوعي لدى الأطفال بقيمة التراث الأثري والحضاري الذي تتمتع به مصر كلما زادت الرغبة والإصرار على حماية هذا التراث، ويمكن اعتبار هذه المبادرة "رحلة خاصة لإكتشاف الكنوز المصرية" من خلال معرض وورشة تعليمية تفاعليه مخصصة للأطفال تم تنظيمها بالمتحف المصري بالتحرير. وهي عبارة عن مسار يأخذ الاطفال في جولة عبر المدن المختلفة في مصر والتعرف على مختلف الاثار الموجوده بها والبعثات الأثرية التي تعمل بمدن ومحافظات مصر.

وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور خالد العناني والدكتورة غادة والي شهادات تقدير للأطفال وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه، كما تم تقديم كتاب مخصص للأطفال يتناول تاريخ مصر، قام بتنفيذه مركز الآثار الإيطالي للمعهد الثقافي الإيطالي ومتحف روفيريتو (مؤسسة متحف الحضارة – روفيريتو) بالتعاون مع الوزارة، كذلك كتاب آخر للأطفال قامت بتنفيذه وزارة الأثار.
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)
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