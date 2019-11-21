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لقاء بين قيس سعيّد و صبري باش طبجي لعرض نتائج المشاركة بمبادرة 'الميثاق مع إفريقيا'

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:49 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، السيد صبري باش طبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.

وأفاد صبري باش طبجي أنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول نتائج مشاركته في الندوة رفيعة المستوى للشراكة مع إفريقيا في إطار مبادرة ( 'الميثاق مع إفريقيا' 'Compact with Africa' ) ببرلين وأحاطه علما بفحوى اللقاءات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من رؤساء وفود دول صديقة وتثمينهم للمسار الديمقراطي لتونس.

كما ذكر باش طبجي، إشادة رؤساء وفود الدول الصديقة، بنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وجددوا مساندتهم لدفع نسق النمو والتنمية ببلادنا.

وأضاف كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية أن اللقاء مثل مناسبة لاستعراض أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة وفي مقدمتها الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة حول الأوضاع بفلسطين وضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
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