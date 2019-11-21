موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول تتصدر تريندات "جوجل"، حيث يعتبر اللقاء من أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن فريق كريستال بالاس يريد تعويض خسائره في المباريات الماضية، بينما يريد الرايدز مواصلة تألقه في البريميرليج ، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.





موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول





يستضيف فريق كريستال بالاس غريمه ليفربول على ملعب استاد سيلهرت بارك في لندن ، السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر 2019 في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد ليفربول





وضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "، يخوض ليفربول مباراة صعب خارج ملعبة ضد كريستال بالا، ويمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول قناة بي إن سبورت 2 beIN Sports HD2.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي





يحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق كريستال بالاس في الكرز الـ 12 برصيد 15 نقطة.