إطلالات شاذة حملتها السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة السينمائي

أقيمت مساء أمس الأربعاء، الحفل الافتتاحي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين ، والتي تقام داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي بدأت في العشرين من نوفمبر وتستمر حتى يوم السابع والعشرين من نوفمبر الحالي.



وحرص عدداً كبيراً من النجوم والنجمات على حضور حفل الافتتاح وشهد ازدحام شديد وتجمع كبير لأهل الفن من النجوم الكبار والعمالقة أمثال يسرا وجمال سليمان ونادية الجندي وإلهام شاهين، ونجوم شباب مثل جميلة عوض، تارا عماد، خالد أنور، هند عبدالحليم.



وفي هذا التجمع الكبير لأهل الفن، نرصد "الفجر الفني" في هذا التقرير إطلالات ظهورهم على السجادة الحمراء للمهرجان، ومنهم من وفق في اختيار أزيائها وظهورها بملابس مناسبة، ومنهم من لم يوفق حسبما رأي الجمهور والمتابعين عبر النوافذ المختلفة سوشيال ميديا على النحو التالي :



سلمي أبو ضيف



حرصت النجمة الشابة سلمى أبو ضيف على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتداول إطلالتها بعض الرواد بأنها إطلالة غير شيك وأنيقة ولا تناسب افتتاح ضخم مثل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



الفنانة لبلبة



شاركت النجمة الكبيرة لبلبة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واختارت أزياء قال البعض من الجمهور عبر السوشيال ميديا أنها غير مفهومة من حيث تصميمها وهل هي زي مغربي، أم أنه فستان مطرز.



حيث ارتدت فستان طويل ذو لون أخضر مطرز بخطوط ذهبية كثيفة، وتصميمه بسيط، وغير تابع التصميمات العصرية. علي الرغم.من أنها دائماً تحرص على الظهور بأزياء انيقة وحديثة.



أمينة خليل



ظهرت النجمة أمينة خليل على السجادة الحمراء بفستان طويل وذو ذيل طويل، مصنوع من خامة رقيقة من اللونين الأسود والذهبي، وظهر بموديل غير محدد وواضح المعالم.





يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.



يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.



وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.

