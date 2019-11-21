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شركة فيات تستدعي 700 ألف سيارة "دودج وجراند شروكي" لمشاكل فنية في وصلة كهربائية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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جراند شيروكي
جراند شيروكي
وكالات
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أعلنت شركة فيات كرايسلر، عن عزمها إستدعاء 700 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض من أنحاء العالم بسبب توقف السيارة وعدم دوران المحرك ورائها مشكلة في وصلة كهربائية.

وأشارت الشركة إلي السيارات المزمع استدعائها من طرازي دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي المنتجة فى الفترة من 2011 إلي 2013، ويشمل نحو 528 ألفا و500 سيارة في الولايات المتحدة و34 ألفا و700 في كندا و18 ألفا ومئة في المكسيك و116 ألفا و500 خارج أمريكا الشمالية.

واستدعت الشركة من قبل نفس الطرازين من انتاج 2014 و 2015 لمشكلات تتعلق بضخ الوقود.

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فيات كريسلر دودج دورانجو جراند شيروكي استدعاء السيارات

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