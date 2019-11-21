30 صورة لاحتفالية "يوم الطفل العالمي" بالمتحف المصري

التقطت كاميرا "الفجر" 30 صورة لفعاليات احتفال المتحف المصري بالتحرير بيوم الطفل العالمي، والذي شارك فيه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي، وأطفال المدارس المصرية حيث أقامت وزارة الاثار بالتعاون مع السفارة الإيطالية مسار تعليمي للأطفال بحديقة المتحف.



وتأتي الاحتفالية في إطار إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر، والتعاون بين مصر وإيطاليا لعمل هذه المبادرة لتبادل الخبرات من أجل إثراء الوعي الثقافي والأثري للنشئ الصغير والأجيال القادمة.



كما تسلط الضوء علي حرص مصر متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والعناية الكبيرين لتثقيف الأطفال والنشء بنشر ورفع التوعية الأثرية والثقافية لديهم عن التراث الحضاري وآثار وطنهم، ودليل على ذلك تعاون الوزارة مع مختلف البعثات الأثرية الأجنبية في مشروعات تعليمية للأجيال القادمة.



وتشارك في هذا الاهتمام اليوم البعثات الأثرية الإيطالية ليس فقط لأهمية نشر الثقافة عن التاريخ ودوره في تكوين وترسيخ المبادئ الإنسانية لدى النشئ ولكن أيضا إيمانا بأنه كلما زاد الوعي لدى الأطفال بقيمة التراث الأثري والحضاري الذي تتمتع به مصر كلما زادت الرغبة والإصرار على حماية هذا التراث.



ويمكن إعتبار هذه المبادرة "رحلة خاصة لإكتشاف الكنوز المصرية" من خلال معرض وورشة تعليمية تفاعليه مخصصة للأطفال تم تنظيمها بالمتحف المصري بالتحرير. وهي عبارة عن مسار يأخذ الاطفال في جولة عبر المدن المختلفة في مصر والتعرف على مختلف الاثار الموجوده بها والبعثات الأثرية التي تعمل بمدن ومحافظات مصر.



وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور خالد العناني والدكتورة غادة والي شهادات تقدير للأطفال وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه، كما تم تقديم كتاب مخصص للأطفال يتناول تاريخ مصر، قام بتنفيذه مركز الآثار الإيطالي للمعهد الثقافي الإيطالي ومتحف روفيريتو (مؤسسة متحف الحضارة – روفيريتو) بالتعاون مع الوزارة، كذلك كتاب آخر للأطفال قامت بتنفيذه وزارة الأثار.