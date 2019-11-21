عاجل.. شركة تذكرتى تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي، في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والمقرر اقامتها غدآ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.









وكانت شركة تذكرنى قد أعلنت فى بيان رسمي لها عن عدم دخول الجماهير سوي بوجود الفان اى دى والتذكرة المخصصة للقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.









تامر حسني يحيي حفل ختام أمم إفريقيا

ونجحت شركة بريزنتيشن في الاتفاق مع المطرب تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.









وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثيه دون رد وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.









جاء اختيار شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي للنجم تامر حسني لكونه واحد من أهم نجوم الغناء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصري في العالم، وهو ما يظهر في نجاح حفلاته الكبير في جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.









من جانبه رحب تامر حسنى بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجأة الأخرى والتي ستعلن عنها شركة بريزنتيشن واحدة تلو الأخرى في حينها، مبدياً سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخبنا الوطني لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم افريقيا للشباب



