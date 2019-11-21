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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي Taraji vs Zamalek

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:37 م
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الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
علاء خليف
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أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي:

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير لعام 2020، وذلك بعد تأجيله في وقت سابق بسبب أزمة نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك وفقًا لتصريحات النيجيري شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالكاف والذي أكد أن لقاء السوبر في النسختين القادمتين سوف يقام في قطر وفقًا للإتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي.

أزمة في الزمالك بسبب إقامة السوبر الإفريقي في "قطر":

إقامة لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في "قطر" سوف يتسبب في أزمة عنيفة داخل القلعة البيضاء، حيث أن مرتضي منصور رئيس النادي أعلن في وقت سابق رفضه خوض مباراة السوبر على الأراضي القطرية، بسبب الخلافات السياسية بين البلدين ومساندة قطر ودعمها للإرهاب، وأكد أنه لن يخوض المباراة حتي لو تسبب ذلك الأمر في توقيع عقوبات على الزمالك من جانب الإتحاد الإفريقي "كاف".

عقوبات قاسية تنتظر الزمالك حال الإنسحاب من السوبر:

وتنتظر نادي الزمالك عقوبات قاسية حال الانسحاب من لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي، حيث تنص اللوائح على معاقبة الفريق المنسحب من البطولة الإفريقية بحرمانه من المشاركة في البطولات الإفريقية 3 نسخ متتالية، بالإضافة لتوقيع عقوبة مالية مغلظة ضده يحدد الاتحاد الإفريقي.

وفي حالة إنسحاب الزمالك قد يتم الاستعانة بفريق نهضة بركان وصيف الكونفيدرالية لخوض اللقاء بدلا منه.

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