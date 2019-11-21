"بث مباشر" لحفلة الفنان محمد رمضان في موسم الرياض

الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.







