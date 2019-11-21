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"بث مباشر" لحفلة الفنان محمد رمضان في موسم الرياض

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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يقدم موقع" الفجر الفني" بث مباشر لحفلة الفنان محمد رمضان في موسم الرياض الذي يقام تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ.

الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.

 

وكان المستشار تركي ال الشيخ قد أعلن أن تذاكر الحفل قد نفذت منذ طرحها بأيام قليله وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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