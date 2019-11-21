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قيس سعيّد يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:29 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد قوّاتنا المسلحة في مختلف المواقع على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات ذَوْدًا عن الوطن من كل الأخطار التي تهدده.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى مستجدات التعاون العسكري مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
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