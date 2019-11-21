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عاجل - موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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الترجي والزمالك
الترجي والزمالك
حسن شحاتة
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر المكتب التنفيذي عن موعد مبارة السوبر الأفريقي بين الفريق الأول لكرةة القدم بنادي الترجي ونظيره الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

وقرر الكاف إقامة المباراة بين الزمالك والترجي، يوم 14 فبراير المقبل، كموعد نهائي لإقامة المباراة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الخميس.

وكانت المباراة من المقرر إقامتها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب أزمة تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، التي جمعت بينهما في تونس، يوم 31 مايو الماضي، عدم استكمالها بسبب انسحاب الفريق المغربي احتجاجا على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو بعد الهدف الذي سجله لاعبه وليد الكرتي ولم يحتسب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف دون رد، حيث أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بنتيجة 1-1.

وقرر الكاف حينها إعادة المباراة على ملعب محايد، وهو ما لم يوافق عليه كلا الفريقين، ليبادروا بالتظلم، لدى محكمة التحكيم الرياضية، التي رفضت بدورها قرار المكتب التنفيذي للكاف لعدم الاختصاص، وأحالت الأمر إلى لجنة الانضباط بالاتحاد القاري، والتي حسمت فوز الترجي باللقب، وهو القرار الذي أيدته لجنة الاستئناف في سبتمبر الماضي.
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