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بالأرقام.. محمد صلاح يكذب تصريحات جون تيري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:22 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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في واقعة غريبة من النجم الإنجليزي جون تيري، لاعب الفريق الأول لكحرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي السابق، شهدت تصريحات مثيرة عن الدولي محمد صلاح، والبلجيكي كيفن دي بروين.

وجاءت تصريحات جون تيري لراديو "عين دبي"، عن محمد صلاح كالتالي:" صلاح عندما كان لاعبا ضمن صفوف تشيلسي، كان لا يستطيع فرض نفسه على التشكيل الأساسي، وكذلك الحال لـ"دي بروين".

وأضاف: "حاليا أصبحوا موهوبين، ولكن حينها كانوا صغار في السن، ولذلك لم يكن البرتغالي جوزيه مورينيو لديه الوقت لوضعهم في التشكيل، وإبعاد أرين روبين وداميان داف، فإذا كانت نسبة اللاعب الجديد أقل بـ 10% أو 20% عن مستوى اللاعبان داف وروبن، اللذين كانا يسجلان 20 هدفًا في كل موسم، فلن تتمكن أخذ مكانهم".

بالأرقام.. محمد صلاح يكذب تصريحات جون تيري

وبالنظر إلى لغة الأرقام، فيتم الكشف عن عدم صحة تصريحات تيري، لأن داميان داف وروبين رحلا عن البلوز في عامي 2006 و2007، قبل سنوات عديدة من انضمام صلاح ودي بروين، كما أن الجناح الهولندي سجل 19 هدفا فقط خلال 3 مواسم، وهو نفس ما قدمه الإيرلندي.

بينما سجل الدولي المصري هذا الموسم حتى الآن 9 أهداف، بواقع 6 أهداف في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويذكر أن صلاح نجح في بزوغ نجمه في سماء أنفيلد من الموسم الأول، حجيث حطم العديد من الأرقام القياسية، ليحتل على أثرها صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.
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مورينيو محمد صلاح ليفربول صلاح جون تيري تشيلسي الدوري الانجليزي

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