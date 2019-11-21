النيابة تستدعى مدير مدرسة ومدرس لسؤالهما فى وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر



وقال عدد من التلاميذ في التحقيقات إن زميلهم شعر بالتعب فى الفصل واخبروا المدرس فرد عليهم قائلا "بطلوا هزار" وواحد منهم ترك الفصل واسرع ليخبر الطبيب الموجود بالمدرسة الذي حضر للفصل وكشف علي زميلهم وقالهم النبض ضعيف واتصلوا بالاسعاف واخذته للمستشفي لكنه توفى.



وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ونفي التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.



وكانت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية قد شهدت وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي أمس الأول، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.



أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، باستدعاء مدرس ومدير مدرسة خاصة لسؤالهما في واقعة وفاة تلميذ بالصف الثالث الإعدادي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية واتهام والده لهما بالإهمال تحت إشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها.كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر بورود البلاغ 11657 إداري مركز القناطر من محمد القوصي والد الطالب الراحل اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.