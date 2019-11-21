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تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا 23 عامًا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:11 م
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تردد قناة تايم سبورت
تردد قناة تايم سبورت
حسن شحاتة
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تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة مصر ضد جكوت ديفوار في أمم أفريقيا 23 عامًا، عندما يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإيفواري، مساء غدًا الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري، حيث تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت من خلال بثها الأرضي، للذلك نقدم لكم التردد الخاص بالمباراة لمتابعتها فور انطلاقها.

ويزداد البحث كثيرًا من قبل الجماهير العاشقة للكرة المصرية، عن تردد قناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي، لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام على الأراضي المصرية في الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته، لذلك نرصد لكم في السطور التالية تردد القناة وموعد انطلاقها.

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا 23 عامًا
نجحت قناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي في الحصول على حقوق نقل مباريات البطولة الأفريقية تحت 23 عامُا، كما يتم إذاعة المباريات أيضًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على قناة بي إن سبورت 10، الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل سات
يمكنكم الاستمتاع بتنزيل تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS على القمر  الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي:
التردد: 11449
معامل التصحيح: 5/6
معدل الترميز: 27500

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار عبر بثها الأرضي
ويتم استقبال قناة تايم سبورت عبر بثها الأرضي من خلال تردد UHF 32، بالإضافة لاستخدام الإريال العادي الخاص بالتلفزيون الأرضي، ثم يتم استقبالها من خلال دعم البث الأرضي الرقمي عبر شاشة التلفزيون، وبعد ذلك الذهاب إلى الإعدادات ثم القنوات، وفي النهاية  يتم عمل توليف تلقائي من إعدادات القناة، واختيار بحث رقمي فقط، ثم اختيار قناة تايم سبورت.

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