مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مجلس الشيوخ (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس النواب سيقوم بحركة واسعة الفترة المقبلة، لتفعيل دوره الرقابي، وسيتم تفعيل الاستجوابات والحكومة ستتعرض لمسائلات عديدة.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن هناك جدل كبير حول قانوني مجلس الشيوخ والنواب، موضحا أن مجلس الشيخ من المحتمل زيادة أعضائه من 200 عضوًا لـ270 عضوًا وربما أكثر، وعضويته ستكون كالآتي: ثلث للتعين ولث للفردي، وثلث للتعين، اما عن مجلس النواب فالكلام يدور حول 75% قائمة و25% فردي، لكن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال نفى هذا الامر قائلًا: "هذا يعني تعين المجلس وليس انتخابه".



وأشار إلى أن القوائم المطلقة في انتخابات مجلس النواب والشورى، تعني نجاح القائمة التي ستحظى بدعم الحكومة، معقبًا: "خلينا نتلكم بوضوح وبصرحة".



