الدمرداش والشريطي يكشفان لأول مرة في تاريخ الزهور العمل بـ٩ مشروعات في وقت واحد





كشف مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي المستشار ايهاب الشريطي ، أنه لأول مرة فى تاريخ النادى العمل ب٩ مشروعات في وقت واحد بالنادى بفرع مدينة نصر.





ومن جانبه أكد المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة النادي ، أن المشروعات التي يتم العمل بها وتطويرها هي المبنى الإجتماعى الجديد بمبنى البريدج و كذا مكتب للخدمات الحكومية و مكتب لخدمة رجال الأعمال و صيانة و تجديد حمام السباحة الأوليمبى و عمل دورات مياه جديدة و أدشاش مع مضاعفة عددها لمنع إزدحام أبنائنا بعد التمارين و انشاء إذاعة داخلية جديدة متميزة و إنشاء شبكة كاميرات مراقبة و تجديد بوابة النادى و إنشاء حديقة أطفال جديدة متميزة و إنشاء منطقة ترفيهية و حضانة فى المنطقة المقابلة لحديقة الأطفال الجديدة و إنشاء دورات مياه جديدة بجوار صالة الجمباز تحتوى على حمام لذوى الهمم و إصلاح حفرة الجمباز.





وفي السياق ذاته كشف المستشار ايهاب الشريطي نائب رئيس مجلس إدارة الزهور، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم البدأ فى إستكمال الحمام الأوليمبى بالتجمع الخامس علمآ بأن تكلفة المشروع الأخير تساوى عدة مشروعات من السابق الإشارة إليها .



