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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 21/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || بيلوسي.: "ترامب" استغل منصبه

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب، استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وأضرّ بالأمن القومي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || اتهامات بالرشوة والاحتيال لنتنياهو

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
وجه المدعي العام الإسرائيلي، اتهامات فساد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تجرى دوريات مشتركة مع روسيا 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
تقوم تركيا بإجراء دوريات مشتركة مع روسيا في شمال سوريا لجمع معلومات عن القوات الكردية في المنطقة لشن هجمات في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة نيزافيسمايا جازيتا الروسية اليومية نقلاً عن خبير عسكري.

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو روسيا رئيسة مجلس النواب تركيا ترامب المدعي العام الاسرائيلي

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