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عاجل.. جون تيري يهاجم محمد صلاح بتصريحات مثيرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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أثار جون تيري، قائد نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، جدلاً كبيرًا بعد تصريحاته المثيرة عن محمد صلاح، موضحًا خلالها أسباب فشله مع البلوز في الوقت السابق.

وكشف جون تيري في تصريحاته الإعلامية، عن أسباب فشل تجربة محمد صلاح وكيفن دي بروين في صفوف البلوز قبل 5 سنوات، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

تصريحات جون تيري عن محمد صلاح

ذكر تيري في تصريحاته لراديو "عين دبي"، أنه عندما كان لاعبا في تشيلسي، كان يرى لاعبين مثل محمد صلاح وكيفن دي بروين يأتون ولا يستطيعون فرض أنفسهم على التشكيل الأساسي.

وتابع حديثه قائلا "الآن أصبحوا موهوبين، ولكن وقتها كانوا لا يزالون صغار في السن، ولذلك لم يكن البرتغالي جوزيه مورينيو لديه الوقت لوضعهم في التشكيل، وإبعاد أرين روبين وداميان داف، حيث أن وظيفته لا تقبل التجربة كثيرًا والمجازفة بلاعبين جدد في ظل وجود الاساسيين".

واستطرد قائلا "إذا كنت أقل بنسبة 10% أو 20% عن مستوى اللاعبان داف وروبن، اللذين كانا يسجلان 20 هدفًا في كل موسم، فلن تتمكن من إبعادهم عن التشكيل الأساسي".

وأختتم جون تيري حديثه قائلا "كل الاحترام لمحمد صلاح ودي بروين، لأنهما نجحا في إثبات قدراتهما في فريق آخر، وأكدا على أنهما جيدان بما فيه الكفاية، ولكن في وقتهما مع تشيلسي لم يكونا كذلك".

 والجدير بالذكر أن محمد صلاح يعد أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي، كما أن دي بروين يعد من أفضل اللاعبين كذلك، وساهما في تتويج ليفربول ومانشستر سيتي بالبطولات.
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