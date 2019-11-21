"النت مش هيقطع تاني".. وكالة الفضاء المصرية تكشف مزايا اطلاق قمر "طيبة 1"

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة1" الذي سنشهد انطلاقه غدَا، سيقدم خدمة الاتصالات والإنترنت لكل أنحاء مصر، لافتَا إلى أن المواطن حاليًا يستخدم الاتصالات والأنترنت من خلال الشبكة الأرضية، والبعض يشتكي من ضعف الشبكة، وبعض الأمكان لا يوجد فيها خدمة نهائية.



وتابع "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن خدمة الإنترنت بعد اطلاق القمر لن تشهد أي انقطاع، معقبًا: "مش هقول خدمة الإنترت هتبقى أسرع من الخدمة الموجودة، ولكن بعد اطلاق القمر سيكون الإنترنت موجود في كل أنحاء مصر خاصة في المناطق النائية والمنعزلة".



ولفت إلى أن هذا القمر سيدفع عملية التنمية بشكل شديد، خاصة أن التنمية الآن تقوم على توفير بنية تحتية قوية للاتصالات، وهو ما يوفره قمر "طيبة 1".



