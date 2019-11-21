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"مواصلات مصر" تعلن عن تخفيض كبير لأسعار التذاكر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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مواصلات مصر
مواصلات مصر
أحمد الشيخ
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أعلنت شركة مواصلات مصر صاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر عن تخفيضات تصل إلى 70% على أسعار تذاكرها لأصحاب الكروت الذكية "مواصلاتي" .

وقال العميد عباس القطان، المتحدث الرسمي بأسم شركة مواصلات مصر، أن تخفيض الأسعار يأتي ضمن مبادرة تحمل شعار "أدفع على أد مشوارك"، مشيرًا إلي أن الأوتوبيس الذكي يستطيع تحديد نقطة صعود الركاب وبالتالي يتم تقدير المسافة المتبقية لتحصيل ثمن التذكرة وفقا لهذه المعايير، ويتم تطبيق هذه المبادرة في كل خطوط الشركة سواء على مستوى الأوتوبيس الكبير أو الميني باص حيث تتراوح قيمة التخفيض مابين 5إلي 9 جنيهات في الرحلة الواحدة .

أضاف القطان أن مواصلات مصر أصبحت بشبكة مركباتها تغطي القاهرة ونسبة كبيرة من محافظة الجيزة ويستفيد منها مئات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون  خدمة مواصلات مصر والتي اصبحت شركة رائدة في تقديم خدماتها في السوق المصرية بناءً على الخبرات التي تمتلكها الشركة والتقنيات الحديثة التي تعمل بها شبكة مركباتها في السوق المصرية .

يذكر أن مواصلات مصر تمتلك عدة خطوط سواء في الأوتوبيسات الكبيرة أو الميني باص أبرزها  القاهرة الجديدة-عبد المنعم رياض ، القاهرة الجديدة - سرايا القبة ، القاهرة الجديدة - جامعة القاهرة   ، القاهرة الجديدة - المعادي ، المطار - إمبابة ،  العبور-الحي السابع مدينة نصر ، دوران شبرا - مطار القاهرة ، عبد المنعم رياض - حدائق الأهرام ، وغيرها من الخطوط  التي ستدخل الخدمة قريبا.
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مواصلات مصر كارت موصلات تذاكر مواصلات مصر ادفع على أد مشوارك

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