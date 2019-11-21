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دعم 52 مركز شباب بإجمالي 169 ألف جنيه بالقليوبية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط
محمد نبيل
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اعتمد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الخميس، دعم ٥٢ مركز شباب على مستوى المحافظة وذلك بإجمالي ١٦٩٠٠٠ جنيه، بعد تقدم بعض الهيئات الشبابية والرياضية بطلبات لدعمها ماليا لمساعدتها في تنفيذ الأنشطة.

وكلف الصبروط، اللجنة المشكلة من (وكيل المديرية للرياضة _ مدير إدارة التخطيط والمتابعة _ مدير إدارة الشئون المالية _مدير إدارة الهيئات الشبابية) لتقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت في حاجه المراكز للدعم.

وقال الصبروط إن مراكز شباب التي استفادت بالدعم هي ( بتمدة، جزيرة بلي، ميت الحوفيين، سندنهور، فرسيس، عزبة نجيب، كفر طحلة، كفر ابو ذكري، كفر الأربعين، منشأة دياب، كفر العرب، الحسانية، شبرا هارس، الناصرية، كفر الحدادين، كفر علوان، نامول، الدير، امياي، الصفا، الصالحية، كفر العمار، كفر الجمال، سندوة، سرياقوس، عزبة عبد الرحمن عبد المغني، كفر الربعيين، ٢٤ يوليو، كفر حمزة، الشقر، كفر عامر، كفر عزب غنيم، كفر الولجا، كفر رجب، كفر الحبش، زاوية النجار، صنافير، كفر الدير، الشيخة سالمة، الشيخ سند، القلزم، كفر طحوريا، الجبلاوي وعمر، الحرية والسماع، سندبيس، اجهور الصغرى، قرنفيل، شلقان، البرادعة ).

وأشار الي أن ذلك يأتي للتأكيد على دور مراكز الشباب فى تحقيق الأهداف المنوط بها تقديم خدمات وأنشطة أفضل للمترددين من النشء والشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
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الكلمات المفتاحية

خدمات الهيئات الشبابية اللجنة القليوبية الشباب والرياضة

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