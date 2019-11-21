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مران الزمالك| جاهزية عبد الغني.. وانتظام الرباعي الدولي وتأهيل شيكابالا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:55 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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خاض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وشهد المران انتظام الرباعي الدولي محمد عواد وعبدالله جمعة، واحمد سيد زيزو، وطارق حامد في التدريبات الجماعية للفريق، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير.


وخضع حازم إمام لاعب الابيض لبعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ثم شارك في جزء من التدريبات الجماعية.


وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية والبدنية في صالة الجيمانزيوم، بعد شعوره ببعض الآلام خلال مران اليوم.


وشارك محمد عبدالغني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للابيض، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة امام إنبي.


واكتفى طارق حامد لاعب وسط الفريق الابيض ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بسبب شعوره ببعض الإرهاق عقب انتهاء معسكر الفراعنة الأخير.


وغاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق هم عن التدريبات، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، بسبب تعرضه لنزلة برد حادة، في الوقت الذي خاض الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيمانزيوم.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة مع الرباعي الدولي عواد وجمعة وعلاء وزيزو على هامش مران اليوم، حيث أشاد بالتزامهم والمستوى الفني الذي ظهروا به خلال المعسكر الأخير.

وأكد عصام مرعي المدرب العام للفريق على انتظام الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي في مران الغد، حيث يصل اللاعبان خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة.

وأكد مرعي على لحاق فرجاني ساسي بمباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أشار إلى تواصل الجهاز الفني مع اللاعب خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لشد خفيف بالعضلة الضامة.

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