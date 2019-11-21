Advertisements
Advertisements
Advertisements

حديث جانبى بين محمد صلاح وكلوب فى تدريبات ليفربول

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس حديث جانبي بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي و لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق قبل مواجهة الريدز المقبلة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وشارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق كريستال بالاس رغم التكهنات الصحفية التي أشارت الي غيابه عن المباراة بسب الاصابة في الكاحل التي تعرض لها في الجولة الماضية.

يذكر أن محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي قد تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في أسبوع الفيفا لمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق مانشستر سيتي والتي أقيمت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا علي نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كلوب تصفيات افريقيا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

منذ ساعة و 20 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

صدمة لنادى ليفربول بعد اصابة محمد صلاح

بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر

محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

عاجل.. صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status