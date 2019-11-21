حديث جانبى بين محمد صلاح وكلوب فى تدريبات ليفربول





شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس حديث جانبي بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي و لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق قبل مواجهة الريدز المقبلة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وشارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق كريستال بالاس رغم التكهنات الصحفية التي أشارت الي غيابه عن المباراة بسب الاصابة في الكاحل التي تعرض لها في الجولة الماضية.





يذكر أن محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي قد تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في أسبوع الفيفا لمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق مانشستر سيتي والتي أقيمت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ومن المقرر أن يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا علي نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



