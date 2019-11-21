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البورصات الأوربية تغلق على تراجع بقيادة قطاع الموارد الأساسية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي هبط بنحو 1.5 بالمائة.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 402.2 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7238.5 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 13137.7 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة ليتراجع ليسجل 5881.2 نقطة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1.1065 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر كاك مؤشر ستوكس البورصات الأوربية

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