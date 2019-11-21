أحمد إبراهيم: بوابة العمرة الالكترونية إنجاز تاريخي





قال الدكتور أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، إن وزارة السياحة وضعت ضوابط معينة للتعامل خلال بوابة العمرة الالكترونية، والتي تتعلق بالإقامة، وتنظيم السكن الداخلي، والأسعار المتداولة، وسعر البرنامج.وأشار "إبرهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن تلك البوابة تعد تمثيلا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث ترتبط البوابة إلكترونيا بجميع الجهات في مصر كالداخلية، والخارجية، والجوازات، ووزارة الطيران.وأضاف أن البوابة المصرية تواكب التأشيرة الإليكترونية التي اطلقتها السعودية، وتسجل عليها كل شركات السياحة المرخصة، ومن ثم يمكن محاسبة أي شركة تقصر في حق المعتمر، مؤكدا أن بوابة العمرة المصرية هى انجاز تاريخي.