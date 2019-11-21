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أبوالغيط: الاستيطان الاسرائيلي يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:05 م
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أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
وكالات
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن ترحيبه بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي، والذي ظهر خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت وأكدت فيه دول المجلس، باستثناء أمريكا، أن الاستيطان يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

وأثنى أبوالغيط على البيان المشترك الذي تلته مندوبة بريطانيا باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وأكدت خلاله الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطاً خارجاً على القانون ومنافياً للشرعية الدولية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني، في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال، وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الإجماع الذي ظهر في مجلس الأمن يعكس رفضاً دولياً صريحاً لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتخطي المرجعيات القانونية المتفق عليها والقائمة على حل الدولتين كأساس لأي مفاوضات.

وأضاف أن المناقشات التي دارت بجلسة مجلس الأمن تكشف بجلاء عن العزلة الأمريكية على الصعيد الدولي، وتعكس فقدان الولايات المتحدة لرصيدها كقوة تحترم الشرعية الدولية والقانون.



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صارخ خرقا القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي أحمد أبو الغيط

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