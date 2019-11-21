ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقة التي طلبها ليونيل ميسي من إدارة نادي برشلونة لضمها للفريق في الصيف المقبل.









ووفقاً لصحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية فإن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع مارتنيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.







