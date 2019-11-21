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ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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ميسي
ميسي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقة التي طلبها ليونيل ميسي من إدارة نادي برشلونة لضمها للفريق في الصيف المقبل.


ووفقاً لصحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية فإن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع مارتنيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.


واشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي معجب بمارتينيز كثيرا سواء مع ناديه إنتر ميلان أو المنتخب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة.


وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن شخصية مارتينيز وحضوره الذهني في منطقة الجزاء وراء إعجاب ليونيل ميسي به ليتم ترشيحه ليكون بديل سواريز في البرسا.

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