Advertisements
ميسي يأمر برشلونة بضم هذا اللاعب
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقة التي طلبها ليونيل ميسي من إدارة نادي برشلونة لضمها للفريق في الصيف المقبل.
ووفقاً لصحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية فإن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع مارتنيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.
واشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي معجب بمارتينيز كثيرا سواء مع ناديه إنتر ميلان أو المنتخب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة.
وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن شخصية مارتينيز وحضوره الذهني في منطقة الجزاء وراء إعجاب ليونيل ميسي به ليتم ترشيحه ليكون بديل سواريز في البرسا.
Advertisements