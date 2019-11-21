البحرية الإيرانية تنقل مقر القيادة من طهران إلى المنطقة الجنوبية

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان البحرية الأمريكية في بيان صحفي، أن حاملة الطائرات حاملة الطائرات لنكولن الأمريكية أكملت عبورها المقرر عبر مضيق هرمز.

أعلن الأدميرال حسين خانزادي اليوم الخميس، أنه سيتم نقل مقر البحرية الإيرانية من طهران إلى بندر عباس، عاصمة إقليم هرمزجان الجنوبي.

وصرح خانزادي حسبما نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء ، "سيتم نقل جزء كبير من عناصر مقر القيادة البحرية [إلى بندر عباس] وسيتم قيادة القوات البحرية بتركيز متزايد. سيزيد من سرعة العمليات وسيتيح للبحرية التركيز بشكل أكبر".

وأضاف أن هذا القرار سيفيد مقاطعة هرمزجان بأكملها بزيادة نفوذها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وأكد خنزادي كذلك على أن هذه الخطوة تمت الموافقة عليها قبل بضع سنوات من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن يكون بالقرب من مناطق العمليات.

فقد تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب المواجهة حول الاتفاق النووي لعام 2015 - انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية في مايو 2018، وبدأت طهران في التراجع عن التزاماتها النووية بعد عام واحد.