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السعودية: إيران أساءت استخدام العائدات النووية في إرهاب المنطقة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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 أكدت السعودية أن إيران قد استخدمت إيراداتها الاقتصادية من الصفقة النووية لإثارة الاضطرابات في المنطقة.

وفي كلمته أمام جلسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا، قال الأمير عبد الله بن خالد سفير المملكة العربية السعودية لدى النمسا، إن تخصيب إيران في مفاعل فوردو هو شكل من أشكال الابتزاز وتهديد للمجتمع الدولي.

وقال الأمير عبد الله رئيس الوفد السعودي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التقارير التي أصدرتها الوكالة حول انتهاكات إيران للاتفاقية النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والكمية المنتجة منه وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة ووقف جميع التزاماتها فيما يتعلق إلى البحث والتطوير وتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الأخيرة، يرقى إلى مستوى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديداته.

وأضاف، " أكد أيضا أوجه القصور في هذا الاتفاق، ويعزز الشكوك حول نوايا وسلامة البرنامج النووي الإيراني".

ومن جانبه، فقد اعتبر الأمير عبد الله أن إيران قد أساءت استخدام العائد الاقتصادي من الاتفاقية النووية في إثارة الاضطرابات الداخلية في البلدان المجاورة، في ضوء إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية والمضايق البحرية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص.

وقد كان من الموجب، أن تسعى إيران إلى تحقيق ذلك بدلاً من استخدام تلك الإيرادات لخدمة تنميتها الداخلية وتحسين وضع الشعب الإيراني، وهو ما انعكس على الاضطرابات الداخلية الحالية في إيران حيث سئم الشعب الإيراني أيديولوجية نظامه  التخريبي.

كما دعا الأمير عبد الله الوفد السعودي إلى اتخاذ جميع التدابير الرادعة تجاه إيران، من أجل ضمان صون السلام والأمن الدوليين والحد من تصرفات إيران وسلوكها العدواني على مدى السنوات الأربعين الماضية في المنطقة والعالم.

 

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الكلمات المفتاحية

ايران العائدات النووية السعودية

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